Désencombrement de la voie du BRT Les marchands ambulants de Liberté 6 surpris par les bulldozers Voitures, tabliers, cantines et autres commerces qui obstruaient la voie du grand rondpoint de Liberté 6 de Dakar ont été rasés dans la nuit de mardi à mercredi. L’opération de déguerpissement menée par les autorités administratives au carrefour, pour dégager la voie du Bus Rapid Transit (Brt), à Dakar, est passée par là laissant les nombreux marchands ambulants dans le désarroi, d’après Aps, info relayée par Le Grand Panel . Non sans dénoncer un déguerpissement sans sommation.

Rédigé par leral.net le Vendredi 25 Août 2023 à 10:22 | | 0 commentaire(s)|

«Nous avions nos cantines ici. Les autorités administratives sont venues avec des bulldozers nous forcer de nous en aller. Sans nous prévenir. Nous avons passé la nuit ici, ne sachant où aller avec nos bagages», dixit Modou Ndiaye, la mine triste.



Abdoulaye Cissé est l’un des marchands ambulants opérant aux abords de ce carrefour où se vendent diverses marchandises. Il gagne sa vie ici, depuis quinze ans. M. Cissé regrette d’avoir été «tardivement» informé de l’opération de désencombrement.



«La moindre des choses qu’on devait faire était de nous avertir, bien avant cette opération, pour que nous puissions prendre nos dispositions», se plaint-il. Avant de s’empresser à ajouter:



«L’État doit nous trouver un site de recasement, pour nous permettre de continuer nos activités». En attendant, s’interroge Babacar Sylla, un carreleur reconverti dans le petit commerce:



«Où est-ce que nous allons nous installer avec nos marchandises ?»



Selon le préfet de Dakar, Mor Talla Tine, l’opération de désencombrement a été menée dans le but de dégager le trajet du Brt, une infrastructure de transport de masse dont la mise en service est prévue en décembre prochain. Le gouverneur de Dakar a publié un arrêté qui annonçait le désencombrement du carrefour de Liberté 6, a dit M. Tine.



MD Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook