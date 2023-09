Désignation d’Amadou Ba, candidat de BBY: Issakha Diop parle de choix éclairé et s’engage à le soutenir

Rédigé par leral.net le Dimanche 10 Septembre 2023

Je remercie infiniment M Macky Sall, Président de la République sur le choix porté sur M. Amadou Ba comme candidat de BBY pour la prochaine élection présidentielle.



Nous adhérons sur ce choix éclairé qui nous rassure sur une victoire éclatante de la coalition BBY.



J'exprime ma gratitude à son Excellence Macky Sall et reste engager auprès du candidat Amadou BA pour une victoire éclatante au soir du 24 Février 2024.



Issakha Diop, Ministre auprès du ministre de l'eau et de l'assainissement en charge de la prévention et de la gestion des inondations



