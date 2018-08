Dessous d’un procès : Mme Viviane Wade doit 200 millions à la NSIA Le journal "Les Echos" révélait ce vendredi, que Viviane Wade avait un contentieux avec la Nouvelle Société Interafricaine d’Assurance (NSIA) sans entrer dans le fond du dossier. On en sait un peu plus.

Rédigé par leral.net le Samedi 4 Août 2018

L’affaire mettant aux prises l’ex Première Dame et la Nouvelle Société Interafricaine d’Assurance (NSIA) remonte à 2011, avec l’incendie survenu au Lamantin Beach de Saly. La société d’assurance avait indemnisé les victimes dont Mme Viviane Wade.

Après vérification, livre "Libération", il est ressorti que ce sont les employés de l’ex- Première Dame qui ont été à la source de cet incendie, brûlant de la paille séchée. La société décide donc d’attaquer Mme Viviane Wade, la résidence étant sous son nom.

Chose faite, elle sera condamnée par la Cour d’appel de Thiès à payer 200 millions de FCfa à la Nouvelle Société Interafricaine d’Assurance (NSIA). Se pourvoyant devant la Cour Suprême, Viviae Wade tente de casser cette décision. Le verdict pourrait tomber le 16 août 2018.



