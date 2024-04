Destituée de la tête de la fédération PDS de Gossas... Ndèye Selbé Sèye porte plainte contre ses camarades Ça chauffe dans les rangs du Parti démocratique sénégalais (Pds). Les libéraux de Gossas lavent leur linge sale devant la justice. La responsable Ndèye Selbé Sèye, secrétaire générale de la fédération du Pds de Gossas et secrétaire générale de la section de Ndiéné Lagane a porté plainte contre des responsables libéraux de la même fédération. La goutte d'eau qui a fait déborder le vase est sa défenestration de la tête de la fédération du Pds de Gossas

. "Une réunion a été tenue le samedi 20 avril dernier. À ma grande surprise, nous avons vu une résolution qui fait le tour des panels. Dans ladite résolution, il est mentionné que le président de la fédération et la secrétaire générale de la fédération Pds de Gossas sont destitués de leurs postes. Ce que nous ne comprenons pas. Dès lors, nous avons décidé d'engager les services d'un huissier de justice pour constat, car nous avons décidé de porter plainte contre ces soit disant responsables. Nous estimons que c'est un complot politique", a déploré Ndèye Selbé Sèye.



Revenant sur les motifs de leur destitution, l'adjointe au maire de la commune de Ndiéné Lagane explique que le président de la fédération et lui sont accusés d'avoir un comportement à travers des actes et propos visant à déstabiliser le Parti démocratique sénégalais, la mise en place d’une plateforme de front dénommé «Renouveau démocratique», qui discrédite le secrétaire général national du Parti démocratique sénégalais et le candidat Karim Meïssa Wade, entre autres.



Mais, selon elle, il s'agit d'accusations fallacieuses. "Nous n'allons pas nous laisser faire. C'est pourquoi nous allons saisir la justice", a martelé Mme Ndèye Selbé Sèye. À l'en croire, les sanctions au Pds sont bien encadrées.



"Selon l'article 29 du règlement intérieur du Pds, les sanctions sont prononcées, soit par le secrétaire national, soit par le bureau politique. Nous ne laisserons pas passer ce complot politique puant'', a-t-elle insisté.



La responsable libérale se dit peinée et choquée de la situation que traverse son parti depuis quelques temps.



"Les panels du Pds explosent. Les militants sont en colère. Les instances du parti ne fonctionnent pas. Il y a un groupuscule de gens qui font ce qu'ils veulent. Ils humilient de dignes et honnêtes responsables, qui ont tout donné au parti. Aucun militant n'ose donner son point de vue sur le fonctionnement du parti. C'est incroyable ce qui se passe au Pds", a fustigé la responsable libérale.



"Le Pds n'a pas participé aux élections présidentielles de 2019 et 2024. Aujourd'hui nous devons nous réunir pour faire un diagnostic sans complaisance de ces non participations et dégager des perspectives. Mais rien de tout cela. Notre leader est au Qatar. Ses sbires font ce qu'ils veulent au Sénégal. Mais où va le Pds ?", s'est-elle interrogée.



Selon toujours notre interlocutrice, à Dakar aussi la présidente de la section, Hawa Abdoul Bâ a été destituée de son poste de secrétaire générale de la section Pds de Dakar-Plateau, pour les mêmes motifs.



En marge d'un entretien avec Tribune, la secrétaire générale de la fédération Pds de Gossas n'a pas manqué de relever que la colère a atteint son faite dans les rangs du Parti démocratique sénégalais (Pds). Des responsables ont fait sept propositions qui sont couchées dans un mémorandum.



"Nous réclamons la mise en place d'un nouveau Comité directeur ou chaque fédération sera représentée, le choix d'un Coordinateur avant le congrès de parachèvement de la restructuration du parti, la tenue du congrès, l'organisation de primaires pour le choix des candidats à toutes les élections", dit-elle.



Mais, ce n'est pas tout. Ces responsables exigent aussi la clarification de la position du parti dans l’échiquier politique : opposition ou pouvoir. "Nous demandons également la mise sur pied d'un nouveau secrétariat national qui répond aux critères de la compétence et d'expertise autrement dit un Secrétariat national de domaine (Gouvernement Virtuel du Parti) et le retour de la commission Vérité et Réconciliation dans la Gestion des conflits", ont informé ces responsables.



