Destruction du marché Sandaga: Certains commercants dénoncent l’absence de communication

le Mardi 6 Août 2019

Les commercants de Sandaga ne sont pas entièrement en phase avec l’Etat dans sa volonté de détruire leur marché après les fêtes de Tabaski. Ils déplorent l’absence de communication relevée dans cette décision.



Ainsi, le président mouvement « And Takhawou Sandaga », Daouda Diouf, se désole du projet. « Nous ne savons ce que sera ce projet. C’est une autre maquette, différente de celle montrée il y a quelques temps, au président de la République, qui a été exposée. Nous ne savons pas comment ils se sont arrangés pour arriver à ce niveau très avancé. Alors que les commercants ne sont au courant de rien. Il y a des intrus dans ce projets », regrette le président du mouvement « And Takhawou Sandaga ».



Son désaccord n’est pas totalement partagé par d’autres commercants, approchés par la Radio Rfm. Parmi, ceux-là, Ibrahima, commerçant qui soutient : « Je suis d’accord pour la reconstruction du marché. Mais je souhaite qu’ils le fassent bien ».



Mais le Ministre de l’Urbanisme, Abdou Karim Fofana, l’instigateur de ce projet promet que le gouvernement a décidé de reloger les commercants ayant des places dans ce bâtiment dans un autre endroit, le temps de le reconstruire.



Leral

