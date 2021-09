Détenteur de la double nationalité: Simon Kuka louait son passeport français à 2.000.000 FCfa Simon Kuka est dans de beaux draps. En effet, le membre de Y En A Marre qui a la double nationalité, louait son passeport à des voyageurs, moyennant deux millions de francs Cfa. Le modus operandi a été déjoué par les autorités européennes, qui ont remis le passeport à leurs homologues sénégalaises.

Rédigé par leral.net le Vendredi 10 Septembre 2021 à 12:43 | | 0 commentaire(s)|

Son audition à la Division des Investigations criminelles (Dic) fait suite à son document remis aux autorités sénégalaises.



" La vérité c'est que Simon, pendant des années, louait son passeport français à des gens qui embarquaient à partir des pays voisins et prenaient le soin de ne pas débarquer à Paris. Ils descendaient dans un autre pays de l'espace Schengen ", relate la source de Leral.



Un client de Simon, alpagué par les autorités européennes, a déclaré avoir loué le passeport et a balancé le nom de ce dernier.



Cette nouvelle affaire noircit le tableau de Y en a marre, qui voit déjà deux de ses membres éclaboussés par un trafic qui n'a pas encore tout révélé.



Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook



Cliquez-ici pour regarder plus de videos