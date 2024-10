Détention de Bougane Guèye Dani: Le Forum civil dénonce la vétusté de la prison de Tambacounda

Bougane Guèye Dani a reçu, hier vendredi, une délégation de la section locale du Forum civil à la Maison d’arrêt et de correction (Mac) de Tambacounda. Dans un communiqué, Alhousseyni Cissoko et Marie Françoise Diouf, respectivement coordonnateurs des sections du Forum civil de Bakel et de Tambacounda, affirment avoir fait le déplacement pour « s’enquérir des conditions de détention » de M. Guèye, inscrit à la 11e place sur la liste « Samm sa Kaddu » pour les élections législatives du 17 novembre 2024. À la fin de l’entrevue, le Forum civil se dit « rassuré sur l’état d'esprit » du détenu et appelle les acteurs de la vie politique à la « sérénité pour dépasser cette situation », lit-on dans LeSoleil-Digital.



Le Forum civil note que la Maison d’arrêt et de correction de Tambacounda est, selon les constats faits par l'Inspection générale d'État (Ige) dans son rapport 2018/2019 sur les établissements pénitentiaires, dans une situation « vétuste, de délabrement et de promiscuité ».



Une situation qui peut exposer occupants, personnels et détenus « à des risques sérieux en matière de santé et de sécurité ». Pour cette raison, l’antenne sénégalaise de l’Ong Transparency international s'engage à porter le plaidoyer pour la modernisation des lieux de détention sur toute l'étendue du territoire national en relation avec les entités compétentes.



Bougane Guèye Dani, leader du mouvement « Gueum Sa Bopp », a été arrêté le 19 octobre dernier alors qu’il se rendait à Bakel, une des localités touchées par la crue du fleuve Sénégal. Présenté, lundi dernier, au parquet de Tambacounda, il a été inculpé et placé sous mandat de dépôt pour « rébellion, outrage à agents et refus d’obtempérer ».