Détention de Guy Marius Sagna et compagnie: ses avocats vont interjeter appel Les avocats de Guy Marius Sagna et des autres personnes encore en détention après leur manifestation contre la hausse du prix de l’électricité, n’en démordent pas. En effet, après un premier rejet d’une demande liberté provisoire les concernant, les conseils des détenus vont interjeter appel.

Rédigé par leral.net le Lundi 23 Décembre 2019 à 12:53 | | 0 commentaire(s)|

« Nous allons interjeter appel auprès de la chambre d’accusation de la Cour d’appel pour contester ce refus d’accorder à Guy Marius Sagna et les autres, la liberté provisoire », a, en effet, dit Me Moussa Sarr sur la RFM.



Et de rappeler, « Ils étaient 8 personnes arrêtées en en même, en même lieu et pour le même chef d’inculpation, la participation à une manifestation illégale, sauf pour Guy à qui on reproche autre chose. Donc nous ne pouvons pas comprendre que la liberté provisoire a été accordée à certains et refusée à d’autres », a encore dit l’avocat.



Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook



Cliquez-ici pour regarder plus de videos