Détenus morts à Rebeuss : Ousmane Sonko accable Macky Sall

Samedi 31 Août 2019

Leader de Pastef. Ousmane Sonko a posté ce samedi sur sa page Facebook un message. Il a exprimé tout son regret, suite aux décès dans la nuit de mardi à mercredi dernier, des détenus Cheikh Ndiaye et Babacar Mané, à Rebeuss.



Ainsi, il a chargé le chef de l’Etat, Macky Sall sur la mauvaise politique d’emprisonnement à outrance.



L’intégralité de son post



Chers compatriotes,

C’est avec regret que nous avons appris le décès de deux détenus à la prison de Rebeuss. Qu’ils reposent en paix. Les circonstances de leur disparition tragique sont inconnues. Mais, ce dont nous sommes certains, c’est que les conditions de détention dans notre pays sont ignobles, avec un système carcéral qui déshumanise les êtres humains et les prive de leur dignité.



La politique d’emprisonnement à outrance et à tout va de la justice de Macky Sall, qui entasse, empile, affame, humilie, casse, pour réduire à néant des individus, a contribué à rendre la situation actuelle intenable. De plus, il n’existe aucune perpective de Salut pour ceux que la société condamne.



Pourtant, des solutions existent. Je ne vous parle pas des mesurettes annoncées par le ministre de la justice, mais des Solutions vraies, concrètes. Je les avais évoquées dans mon programme électoral de février 2019.



Pour désengorger les prisons, nous proposons de remplacer les peines pour des délits mineurs par des programmes de reinsertion sociale qui peuvent être mises en place en collaboration avec les mairies ou les collectivités locales (plantation d’arbres, main d’œuvre agricole, nettoyage d’espace public, …)



Nous devons réformer la justice sénégalaise pour la rendre plus efficace, en donnant plus de moyens aux acteurs, en renforçant l’effectif des magistrats et des agents judiciaires. Parce que nous croyons que le respect du droit ne peut se faire sans le respect de la dignité humaine, il est nécessaire d’instituer un juge des libertés et de la détention, qui sera chargé de statuer sur la mise en détention d’une personne, mais également des conditions de l’application de mesures restrictives de liberté.



Pour rendre notre justice plus opérationnelle, nous devons dématérialiser les procédures pour une meilleure efficacité dans le traitement des dossiers.



Pour finir, nous devons remettre l’humain au cœur de notre système carcéral. Les individus que la justice sanctionne doivent être incarcérés dans des conditions dignes et justes. Pour cela, il faut construire de nouvelles prisons qui respectent les standards internationaux.

























