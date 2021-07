Détenus préventifs du massacre de Boffa-Bayottes: Fin de la grève de la faim de René Capain Bassène et Cie En grève de la faim depuis une semaine, les 25 personnes arrêtées suite au massacre de Boffa-Bayottes ont finalement mis fin à leur diète hier. Cette décision fait suite à une médiation de bonnes volontés, nous apprend « L’As », de sources familiales des détenus.

Celles-ci renseignent que des assurances leur ont été données et elles pensent que cette fois-ci, une diligence sera faite pour l’ouverture d’un procès. Les grévistes de la faim avaient commencé à montrer des signes de faiblesse.



Car sept d’entre eux ont été admis en soins intensifs. Parmi eux, le journaliste René Capain Bassène, présenté comme le cerveau présumé du carnage qui a coûté la vie à 14 exploitants forestiers dans la forêt du Bayottes-Est en 2018.



