Dethié Fall : « Macky Sall sait bien qu’il ne peut avoir un 3e mandat » Le vice-président du parti Rewmi s’est prononcé sur le débat concernant un troisième mandat de l’actuel chef de l’Etat. Déthié Fall qui a pris part à un séminaire organisé par son parti et la coalition Idy 2019, samedi, a mis en garde le chef de l’Etat.

« Le Président Macky Sall sait bien qu’il ne peut pas avoir un troisième mandat. Le mieux pour lui, est de respecter la Constitution », a dit le responsable de Rewmi.



Et de poursuivre, « nous sommes pour le maintien des règles de la Constitution. C’est un principe. On ne peut pas déroger à ce principe ».



Le débat sur un éventuel troisième mandat a été ravivé après le limogeage de Sory Kaba, ex Directeur général des Sénégalais de l’extérieur, qui a déclaré dimanche dernier dans l’émission Grand Jury ,que le Macky Sall ne peut faire un troisième mandat après le référendum de 2016 qui a fixé le nombre de mandats à 2.

