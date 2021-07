Déthié Fall dans ses rangs : Le Front de Résistance Nationale s’enrichit Le Front de Résistance Nationale (Frn) compte un nouvel adhérent. Pas des moindres, il s’agit du député et ancien membre de Rewmi, Déthié Fall. Dans une lettre adressée hier au coordonnateur du Frn, Moctar Sourang, le président du Parti Républicain pour le Progrès (PRP/Disso Ak Askan Wi) a signifié son ralliement à la plateforme de lutte politique. L’AS

Rédigé par leral.net le Mercredi 7 Juillet 2021 à 10:30 | | 0 commentaire(s)|

Motivant sa décision, Déthié Fall a pointé du doigt l’inquiétude grandissante face aux dérives de tous ordres du pouvoir de Macky Sall.



Il estime que cela se manifeste par, entre autres, le non-respect du calendrier électoral, la persécution des opposants, l’instrumentalisation de la justice à des fins politiciennes, le manque d’attention du chef de l’Etat aux souffrances du peuple sénégalais, sa subite folie présidentielle traduite par son goût injustifié pour des dépenses de prestige…





Tout cela a poussé le député à se joindre à toute forme de lutte. Il promet ainsi d’être au-devant de tous les combats pour le respect des principes républicains, pour la restauration de l’Etat de droit au Sénégal et pour une meilleure prise en charge des préoccupations de nos compatriotes.



