Déthié Fall : « nous ferons face à cette traque de nos militants »

Rédigé par leral.net le Mercredi 6 Mars 2019 à 13:20 | | 0 commentaire(s)|

Vice-président du Rewmi de Idrissa Seck, Déthié Fall déclare qu’ils feront face, dans cet entretien accordé au quotidien L’Observateur, concernant les arrestations de membres de la coalition «Idy2019».



« Naturellement, nous allons faire face. Nous disons au Président Macky Sall de libérer ces otages politiques dans les plus brefs délais et d’arrêter la traque de nos militants. Nous le tenons responsable de toutes les conséquences qui découleront de ces pratiques d’une autre époque. Nous ferons face pour le bien de notre démocratie et pour le bien des libertés. Ce pays n’appartient pas à Macky Sall, il n’a qu’à arrêter cette traque engagée contre «Idy2019», a déclaré M. Fall.

Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook



Cliquez-ici pour regarder plus de videos