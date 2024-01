Déthié Fall sollicite le soutien de Dr. Babacar Diop

Après Idrissa Seck, le candidat Déthié Fall était hier, chez Dr. Babacar Diop, maire de Thiès et candidat recalé à la présidentielle, pour également solliciter son soutien. Un ballet a été noté ces dernières 24 heures au domicile de Dr. Babacar Diop, Maire de la ville de Thiès, au quartier Sampathé. Déthié Fall, président du Parti Républicain pour le Progrès (PRP), y a fait un tour, certainement pour solliciter son soutien. Selon nos sources, la rencontre entre le président des Forces démocratiques du Sénégal (FDS) et le candidat M. Fall a essentiellement tourné autour de cette question du soutien à l’élection présidentielle du 25 février 2024.



Déterminé à être le 5e président de la République, le président du PRP a initié une stratégie d’alliance, pour enrôler le maximum de soutiens auprès des candidats recalés par le parrainage. Son objectif est visiblement de bâtir une large coalition. C’est ainsi qu’il a salué, selon les mêmes sources, l’engagement de Dr. Babacar Diop qui a beaucoup de mérite, même s’il a été recalé par le parrainage.



C’est dans ce sillage, nous soufflent nos sources, qu’il a décliné quelques points saillants du programme présidentiel de gouvernance qu’il va proposer aux Sénégalais. Comme avec le candidat Idrissa Seck, le maire Babacar Diop a adopté une posture d’écoute, non sans lui faire savoir qu’il réserve sa réponse aux militants des FDS-Les Guelwaars, qui vont bientôt se déterminer par rapport au candidat qu’ils vont soutenir.





L'As