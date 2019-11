Déthie Fall tacle Me Malick Sall : « Avec vous, le Sénégal ne fera aucune avancée dans la justice » Le vice-président de Rewmi, Déthié Fall, a sévèrement taclé le ministre de la Justice, Me Malick Sall, hier, lors du vote de son budget à l’Assemblée nationale.

Rédigé par leral.net le Samedi 30 Novembre 2019 à 09:53 | | 0 commentaire(s)|

Il a démenti les affirmations du ministre qui a listé les améliorations des conditions de détention dans les 37 prisons du Sénégal. « C’est totalement faux, les conditions de détention sont mauvaises et vous le savez bien. Les prisonniers ne sont pas dans de bonnes conditions. Et c’est inadmissible », a dit Déthié Fall, selon qui Me Sall est plus un problème qu’une solution pour la Justice.

« Avec vous, le Sénégal ne fera aucune avancée dans la justice. Car à chaque fois que vous êtes interpellé sur les questions de droit, vous n’apportez pas de réponses en droit, mais des réponses politiques et politiciennes », a encore dit Déthié Fall, soulignant qu’ « il est impossible d’avoir une justice indépendante, équitable, accessible à tout citoyen et adaptée aux besoins des uns et des autres », avec un tel ministre de la Justice.



Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook



Cliquez-ici pour regarder plus de videos