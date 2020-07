Détournement: Le plombier s’empare des 4 millions de la société Qdc invest !

Rédigé par leral.net le Mardi 28 Juillet 2020 à 12:00 | | 0 commentaire(s)|

Le plombier Alassane Dia, 30 ans, est traîné en justice par son employeur Mariama Sané, pour détournement de 4,9 millions francs de la société Qdc Invest. Mariama Sané explique que le mis en cause travaille pour elle depuis 10 ans et elle lui faisait entièrement confiance. Elle logeait Alassane Dia dans son appartement sis aux Almadies.



M. Dia détenait la clé et le code du coffre. Durant l’état d’urgence, il récupérait l’argent de la caisse, recettes de la pâtisserie de la société Qdc invest, pour le mettre dans le coffre. Alors qu’elle était en France, Dia lui fait savoir qu’il avait pris de l’argent dans son compte. Il avait détourné 4,950 millions FCfa.



Elle réclame aujourd'hui la restitution de la somme détournée. Alassane Dia a été condamné à 6 mois de prison dont un mois ferme.







L'As

Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook



Cliquez-ici pour regarder plus de videos