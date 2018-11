Détournement à "Manko" Pikine: Un candidat à la présidentielle tombe

Une troisième personne et pas des moindres est tombée dans le cadre de l’enquête sur le détournement de 3 milliards de F Cfa à l’agence "Manko" Pikine, filiale de la Société générale de banques au Sénégal (SGBS).



Il s’agit de Déthié Ndiaye, fondateur du parti Union pour un mouvement progressiste (Ump) et auteur du livre « La face Cachée de Ndongo Lo », par ailleurs candidat déclaré à la présidentielle de 2019. Il était aussi directeur commercial de l'agence "Manko" à Pikine. Il a été arrêté en même temps que Cherif Sow Wagane Faye Mbaye.



Libération qui donne l’information dans son édition du jour, signale qu’ils ont été inculpés et placés sous mandat de dépôt hier pour association de malfaiteurs, faux et usage de faux en écritures privées de banque et blanchiment de capitaux portant sur la somme de trois milliards de F Cfa.