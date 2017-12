Détournement à la Poste de Louga : La Directrice régionale se volatilise avec 300 millions FCfa

La Poste régionale de Louga est secouée par une affaire de détournement. La directrice régionale est accusée d’avoir fait main basse sur 300 millions F Cfa et pris la fuite. Elle était en congé maladie lorsqu’on l’a appris qu’une enquête est en cours et qu’elle devait passer devant les gendarmes.



Et depuis, elle n’a pas fait signe de vie. Une situation qui a fini causer des insomnies au Directeur général Siré Dia , très critiqué ces jours-ci pour sa mauvaise gestion des finances de la boîte. Selon Libération qui rapporte l’information ce jour, le receveur régional, également cité dans l’affaire, a été suspendu de ses fonctions et l’enquête suit son cours.