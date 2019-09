Détournement au Cemt de Diourbel: Les 25 millions de FCfa offerts par Aly Ngouille Ndiaye, évaporés

Le Collège d'enseignement moyen technique (Cemt) de Diourbel avait bénéficié d’une forte somme d’argent du Ministre de l’Intérieur, Aly Ngouille Ndiaye. Mais, l’argent, semble-t-il, s’est volatilisé dans la nature. Aucune trace.



C’est ainsi que l'Intersyndicale de l'école accuse l'ancien gouverneur de Diourbel, Mamadou Moustapha Ndao, récemment affecté à Thiès et l'inspecteur d'académie sortant, Gana Sène, d'avoir détourné les 25 millions FCfa offertss et destinés à la réfection du Cemt.



Le Ministre de l'intérieur, ex-pensionnaire du Cemt, surpris, lors de sa visite à l'établissement samedi dernier, a été interpellé par le Principal du Cemt sur le versement du reliquat des 10 millions sur les 15 millions déjà investis.



Et, le ministre, non content face à ce constat, a précisé que son engagement a été respecté. Puisque, confirme-t-il, les 25 millions ont été virés depuis l'année 2017-2018. Aly Ngouille qui avait offert 50 millions pour les travaux, avait ordonné à l'ancien gouverneur de convoquer toutes les parties, pour auditer le montant dépensé.



Mais l'Intersyndicale annonce une plainte contre X et promet de saisir l'Ofnac.

