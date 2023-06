Détournement d’élèves à Koutal : Ses habitants réclament le départ des "Yalla-Yalla" La situation au village de Koutal Keur Malick Ndiaye, situé au centre de Kaolack, fort de plus de 9 000 âmes, est explosive, nous apprend "Le Grand Panel". Une bagarre d'une rare violence, a opposé une partie de la population à un groupe communément appelé les "Yalla-Yalla". Un mouvement spirituel fondé par Cheikh Moussa Cissé dit "Ndiamé Darou".

La doctrine des "Yalla-Yalla" est sortie des flancs du mouridisme. Ils se distinguent aussi par leur mode vestimentaire, en noir et blanc.



Selon le journal, la population reproche au groupe de détourner les élèves. Beaucoup de mineurs rejoignent cette communauté au détriment de leurs études.



Une élève de 15 ans avait été perdue de vue durant des jours. Lorsqu'elle est réapparue, elle a annoncé avoir intégré le groupe des "Yalla-Yalla". Ce qui révulsé et choqué les villageois.



C’est ainsi, selon nos confrères, qu’ils ont ainsi décidé de chasser ce groupe religieux de leur village. D'où cette bagarre dans laquelle plusieurs blessés ont été notés. Plusieurs arrestations ont été opérées par les forces de l'ordre.



Les habitants de Koutal Malick Ndiaye réclament la libération des leurs et le départ de cette communauté "étrangère", avant que le pire ne se produise. La tension demeure très tendue à Koutal Malick Ndiaye.



