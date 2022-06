Détournement d’un bateau d’engrais de 3,9 milliards FCfa : Les nouvelles révélations de l’enquête Nouveau rebondissement dans l’affaire du détournement du bateau d’engrais dont la valeur est estimée à 3,9 milliards FCfa. Un scandale dans lequel la directrice de Transcontinental Transit, Ndèye Nancy Niang, 50 ans, présumée responsable de la fraude, mouille le célèbre promoteur de lutte, Aziz Ndiaye et son frère Massata. "Senenews.com"

La délégation judicaire confiée à la Sûreté urbaine, a fait de nouvelles révélations explosives, qui mettent en cause plusieurs opérateurs économiques du pays cités par Ndèye Nancy Niang.



En vérité, autour de ce scandale, gravite un groupe de redoutables escrocs qui a fait des dégâts à Dakar, la liste des hommes impliqués dans ce scandale est longue.



Les opérateurs économiques impliqués dans cette affaire de haut vol, ont eu à acheter l’urée en usant de moyens frauduleux, indique "L’Observateur", qui donne l’information.



Des témoignages explosifs ont été faits par des proches de Ndèye Nancy Niang. Ils sont revenus sur les transactions entre la dame et ses acolytes.



La Sûreté va bientôt déposer son rapport d’enquête sur la table du juge.



L’audition au fond de la partie civile, Rahul Chandra, qui est retourné dans son pays, est prévue pour le 26 juin prochain, avant sa confrontation avec Ndèye Nancy Niang.















