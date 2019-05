Détournement de 14 tonnes d’engrais : le 1er adjoint au maire de Koussanar écope de 2 ans ferme

Reconnu coupable de détournement de 14 tonnes s (291 sacs de 50 kg) d’engrais subventionnés par l’Etat et destinés aux paysans, le premier adjoint au maire de la commune de Koussanar, Ngouye Camara, a été condamné à 2 ans de prison en sus d’une amende de 2 millions de francs Cfa.



Devant le tribunal, ce père de 22 enfants, n’a pas nié les faits. Selon lui, il vendait les sacs d’engrais à un émigré établi en France à 6 100 francs Cfa l’unité.



Pour rappel, c’est au cours d’une opération de sécurisation menée vendredi 10 mai dernier au marché hebdomadaire de la commune de Koussanar, que les gendarmes de Tambacounda ont été informés de ce qu’un vaste réseau de trafic d’engrais subventionnés destinés aux paysans, est entretenu par un responsable politique de l’APR de la localité.



La descente des pandores aux lieux indiqués a permis la découverte de 291 sacs (14 tonnes) d’engrais. C'est ainsi que Ngouye Camara, 55 ans et marié à trois épouses, sera arrêté le 11 mai.

