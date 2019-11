Détournement de 200 millions FCFA: le frère de Me Elhadji Diouf bénéficie d'une liberté conditionnelle Le Doyen des juges a accordé une liberté conditionnelle à Cheikh Kane Fall, le frère de Me El Hadji Diouf, qui l’avait accusé de détournement de 200 millions FCFA. Après plusieurs retours de parquet, le frère de l’avocat est donc libre depuis mercredi, en attendant un éventuel procès, selon Le Témoin.

Cheikh Kane Fall avait accusé Me El Hadji Diouf, d’avoir détourné la somme de deux cents millions FCFA issue d’un héritage du ressortissant français Patrick Jean Emile Girault pour acheter une voiture qui coûte cent millions.

Il était en garde-à-vue, depuis, après une plainte déposée par l’avocat.



