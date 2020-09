Détournement de 260 millions FCfa à “Acces Bank Gambie”: Le Dg et son adjoint arrêtés à Dakar

Rédigé par leral.net le Mercredi 2 Septembre 2020 à 09:53

Deux patrons d’une banque gambienne, activement recherchés dans leur pays, ont été arrêtés par la Division des investigations criminelles (Dic). Respectivement Directeur général (DG) et Directeur général adjoint (DGA) d’Acces Bank, Sarjo Cor et Momodou Juldeh Jallow avaient trouvé refuge dans la capitale sénégalaise.



D’après "Libération", ils ont détourné 260 millions FCfa, avant de rejoindre le pays de la Téranga où ils faisaient la fiesta. Le journal indique que les mis en cause menaient la belle vie dans la capitale sénégalaise, en galante compagnie.



Ils détenaient lors de leur interpellation, 80 000 dollars, soit plus de 44 millions FCfa. Les deux amis seront remis aujourd’hui aux autorités gambiennes sur ordre du procureur général.



