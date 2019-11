Détournement de 28 millions à la mairie de la Patte d’Oie: le Conseil municipal accule Banda Diop et saisit le percepteur Les conseillers municipaux de la mairie de la Patte d’Oie sont décidés à tirer au clair l’histoire des 28 millions FCFA décaissés par le maire Banda Diop, sans l’aval du Conseil municipal.

« Le maire a convoqué le Conseil municipal pour régulariser le décaissement de 28 millions FCFA qu’il a opéré sans délibération du Conseil. Ce qui n’est pas légal. Il dit que l’argent a été décaissé pendant la Tabaski pour soutenir les familles. On nous dit que des enveloppes de 25 à 30 000 FCFA ont été remises aux familles. Mais nous n’avons jamais été informés de ça. Nous voulons savoir dans quelles circonstances, cet argent a été décaissé et comment il a été utilisé », déclare, Diène Farba Sarr, un conseiller municipal sur la RFM.



Qui poursuit, « nous avons saisi le percepteur municipal et les autorités pour que cet affaire soit tirée au clair, puisque cet argent appartient aux populations de la Patte d’Oie ».

