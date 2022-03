Détournement de 3,9 milliards FCfa: L’accusée, arrêtée et placée sous mandat de dépôt La société Transcontinentale Transit est secouée par un détournement d’un bateau d’engrais, dont la valeur est estimée à 3,9 milliards FCfa. La présumée responsable de la fraude, a été arrêtée et placée sous mandat de dépôt pour escroquerie et association de malfaiteurs.

Rédigé par leral.net le Mercredi 2 Mars 2022 à 09:38 | | 0 commentaire(s)|

D’après L’Observateur, la directrice Ndèye Nancy avait reçu une commande d’urée granule auprès d’une société turque. Ladite entreprise avait importé depuis Oman, 35 000 tonnes d’engrais, chargées dans une cargaison amarrée plusieurs semaines au Port de Dakar.



Ayant pour mandat d’écouler le produit aux sociétés Amine Group et Hacko Holding établies au Mali, Ndèye Nancy n’a pas remis l’intégralité de la somme à son fournisseur, suite à la vente du produit.



Convoquée à la Sûreté Urbaine (SU), suite à une plainte, elle mouille un promoteur de lutte et son frère, qui devaient assurer la vente. Elle a soutenu que ces derniers ne lui ont rien versé.



Et, le promoteur mis en cause sera entendu aujourd’hui, par les enquêteurs.



Ousmane Wade Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook