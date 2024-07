Détournement de Fonds au CMS: Cinq nouvelles arrestations, dont deux grands commerçants

Cinq nouvelles arrestations ont été annoncées dans l’affaire dite du détournement de fonds alloués par le Credit mutuel du Sénégal (CMS) pour le compte du Fonds de garantie des investissements prioritaires (Fongip). Il s’agit de P. Faye et L. Dione, deux grands commerçants, détaille le journal Libération, repris par nos confrères de Seneweb. La même source ajoute que « faute de mettre la main sur des suspects en fuite, les enquêteurs ont embarqué trois membres d’une même famille ».



Arrêtés en premier dans cette affaire par la Brigade de recherches de Thiès, deux responsables de l’Apr, N. Kane et O. C. Diouf, qui ont gelé leurs activités à la fin de la présidence de Macky Sall, et le chef de l’agence du CMS de Bambey, D. Diaw, ont été placés sous mandat de dépôt suite à une information judiciaire confiée au Doyen des juges du tribunal de Thiès.



« Des bénéficiaires de financements, tous habitants de Bambey, ont affirmé avoir ristourné une partie des fonds à des intermédiaires politiques », souffle le quotidien d’information.