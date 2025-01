Détournement de fonds : une coiffeuse face à la justice pour 126 millions de FCFA

M. G., coiffeuse, attraite ce vendredi à la barre du Tribunal des flagrants délits de Dakar, est poursuivie pour abus de confiance. Le plaignant, un bijoutier, accuse la mise en cause d'avoir abusé de sa confiance, le délestant, lui et son épouse, de 126 millions de francs Cfa, relate Seneweb.



Il ressort des débats d'audience que la coiffeuse, mariée et mère de quatre enfants, s'est rapprochée du couple pour qu'il finance son projet entrepreneurial.



«J'ai été contactée par une dame nommée Ngoné. Elle m'a fait part d'un projet de vente de poulets et d’œufs. N'ayant pas de budget, j'ai loué les services du couple I. G. et A. S.», déclare l'accusée, reprise par le journal. C'est à la suite de cet accord, confesse-t-elle, que le bijoutier lui a remis 31 millions de francs Cfa comme budget d'investissement. Un premier versement suivi de plusieurs autres dont celui relatif à une commande de bijoux en or faite par «une certaine Maïmouna».



«J'ai vendu les bijoux en or au prix de 30 000 F Cfa, le gramme, auprès des nommés A. D. pour un total de 4 millions, M. N, 7 millions et M. H., 14 millions», poursuit-elle.



Les investisseurs s'impatientent. L'argent entre, mais il n'en voient pas la couleur.



«J'ai été escroquée et enlevée par la bande à Ngoné et Maïmouna, qui m'ont menacée et amenée jusqu'à Kédougou où j'ai été séquestrée», se défend l'accusée.



Loin d'être convaincu, le maître des poursuites a requis deux ans de prison contre elle et six contre ses présumés complices. Tout ce beau monde sera édifié sur son sort le 5 février prochain, date du délibéré.