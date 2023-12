Détournement de mineure: Le taximan pervers assouvit sa libido sur une élève

Abdoulaye N., chauffeur de taxi, marié et père de deux enfants, encourt une peine ferme de six mois pour détournement de mineure. Le prévenu a commis l’erreur d’avoir entretenu des rapports sexuels avec une élève de Cm2 qui s’était retrouvée dans l’impossibilité de payer le prix de la course.



D'aprés Rewmi, N.,13 ans, a redoublé la classe de Cm2. Au lieu de se donner à fond pour réussir l’examen d’entrée en sixième cette année, l’adolescente a décidé de mener une vie de plaisirs. Habitante de Grand-Dakar, M. N. qui vit avec son oncle paternel, voulait rejoindre son petit ami à Mbour dans la nuit du 9 décembre 2023. Sur ces entrefaites elle a embarqué dans le taxi du nommé Abdoulaye N. Une fois à la Patte d’Oie, la potache ne parvenait plus à joindre son amant qui devait lui envoyer de l’argent pour le paiement du prix de la course.



Alors, Abdoulaye N. aurait proposé à sa cliente une partie de jambes en l’air, en guise de paiement. Ce que la mineure a accepté. M. N. et Abdoulaye se sont ainsi retrouvés dans une auberge, sise à Cambérène où ils ont accompli l’acte sexuel. L’élève est rentrée par la suite chez elle. Assaillie de questions par son oncle qui s’était mis à sa recherche, M. N. raconte sa mésaventure dans les moindres détails. C’est dans ces circonstances que les éléments du commissariat de Grand-Dakar ont traqué le pervers à la suite de la plainte de l’oncle de la fille. Sur instruction des limiers, celle-ci a tendu un piège à son partenaire sexuel en l’invitant à une escapade.



Arrivé au lieu du rendez-vous, Abdoulaye N. a été cueilli par les policiers. En garde à vue, il admet avoir entretenu des rapports sexuels avec sa victime. Toutefois, le mis en cause a renseigné que c’est l’adolescente qui lui a proposé des relations intimes en guise de paiement. Incarcéré pour détournement de mineure, le prévenu a maintenu sa version des faits devant le tribunal des flagrants délits de Dakar ce lundi 18 décembre. « Elle m’avait dit qu’elle se rendait chez son père.



Sur ce, elle a négocié une course « arrivé payé ». Une fois à la Patte d’Oie, elle a tenté de joindre le monsieur sans succès. Je lui ai proposé de la ramener chez elle à Grand-Dakar, mais elle a refusé arguant que ses parents vont lui infliger une sévère correction. C’est ainsi qu’elle m’a proposé une partie de jambes en l’air en guise de paiement », a relaté le père de famille, âgé de 36 ans. Mais, il a été démenti par la victime qui a été assistée à la barre par son oncle qui s’est désisté de sa constitution de partie civile.



De l’avis de la parquetière, le délit de détournement de mineure est constant. Étant donné que le prévenu a détourné la fille de sa trajectoire initiale. Le Ministère public a ainsi requis une peine ferme de six mois. Me Ndiogou Ndiaye a demandé la clémence pour le prévenu. « J’ose espérer qu’il en tirera les leçons et qu’il se resocialisera lui-même », dit-il.

L’affaire sera vidée le 28 décembre prochain.