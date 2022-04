Détournement de mineure: Un livreur sodomise sa copine mineure et réclame des nudes Écroué pour détournement de mineure, O. Mbengue avait demandé à sa petite amie de se photographier nue avec des perles à la taille.

F. Fall, 17 ans, a failli tomber dans le piège de son petit ami, O. Mbengue. Sur demande de ce dernier, l’adolescente s’était introduite dans sa salle de bain pour se photographier nue avec des perles à la taille. Surprise par son père qui l’a pressée de questions, la jeune fille avait confié qu’elle était en couple avec O. Mbengue qu’elle a connu sur Snapchat.



D’après Rewmi, le 16 février dernier, son amoureux l’invite à le rejoindre au garage Guédiawaye des Hlm, avant de la conduire à bord de sa moto à Liberté 5 dans la chambre d’un ami. Là, il a tenté d’entretenir des rapports sexuels avec elle. Voyant qu’elle est trop étroite, il a alors décidé de la sodomiser, avant de se raviser puisqu’elle lui a fait savoir qu’il lui faisait trop mal. Mais, quelques jours plus tard, le livreur lui a demandé d’acheter des perles de taille.



Après s’être procuré cette arme séduction, F. Fall l’a photographiée et envoyée à son amant. Seulement, celui-ci lui avait dit de se photographier nue avec les perles à la taille. Face à de telles révélations, le père de famille a porté plainte pour détournement de mineure.



Attrait hier, devant le tribunal d’Instance de Dakar, le prévenu, 25 ans, nie les faits, arguant qu’il n’a jamais invité sa victime. Suffisant pour que la juge renvoie l’affaire au 22 avril prochain pour l’exploitation des portables des deux tourtereaux.



