Détournement de mineure, pédophilie et viol : Une jeune fille accuse l’ex-copain de sa grande sœur

Écroué depuis 2020, Mamadou Thione a finalement eu l’occasion de s’expliquer sur les faits de détournement de mineure, pédophilie et viol, qui lui sont reprochés. Tailleur de son état, l’homme a fait face, hier, aux juges de la Chambre criminelle du tribunal de Dakar.



Selon l’économie des faits, le 24 septembre 2020, la jeune fille D. Dièye, âgée de 16 ans, informait qu’elle a été agressée sexuellement par le tailleur. À en croire la victime, ce n’était pas la première fois qu’elle subissait les assauts de celui-ci. Un an auparavant, Mamadou Thione, qui habitait dans la même maison qu'elle, avant de déménager dans le même quartier, avait introduit son doigt dans son sexe. La demoiselle, qui a assisté à l’audience avec sa mère, soutient que ce jour-là, on l’avait envoyée à la boutique.



C’est alors qu’elle était partie faire la commission que son voisin l’a invitée chez lui. Sans arrière-pensée, elle l’a suivi. ‘’ Pendant que nous discutions, il a introduit son doigt dans mon sexe. Il disait à ma grande sœur qu'il était amoureux de moi ’’, a déclaré la mineure. Pour conforter sa présence chez l’accusé le jour du viol, la mère de la mineure renseigne qu’elle a demandé à sa belle-fille d’aller chercher D. Dièye chez Mamadou Thione.



Une fois là-bas, l’attitude de celui-ci était suspecte. D’ailleurs, sa belle-fille, qui est venue témoigner à la barre, informe que l’accusé a hésité avant de la laisser entrer dans sa chambre. ‘’ Il a fallu que je lui dise que je voulais le solliciter en tant que tailleur. Quand il a ouvert la porte, j’avais l’impression qu’il cachait quelque chose. J’ai vu D. Dièye sortir ’’.



Des déclarations que l’accusé a contestées. Selon lui, cette famille lui en veut à cause d’un différend qu’il a eu avec la grande sœur de la mineure. D’après lui, celle-ci était sa petite amie. Ils ont eu une embrouille à cause d’un tissu, avant de rompre. ‘’ Ce jour-là, on n’était pas seuls dans la chambre. Un ami, Pape, est venu me rendre visite. À un certain moment, ce dernier est parti prendre une douche. Juste après, sa belle-sœur est venue me solliciter pour coudre un tissu et elles sont parties ensemble. Quand elles sont sorties, j'ai entendu sa belle-sœur lui demander où elle se trouvait ’’, a raconté Mamadou Thione.



Toutefois, même s’il conteste avoir violé la mineure, le certificat médical fait état d’une déchirure hyménale incomplète. La partie civile qui reste formelle sur la culpabilité de l’accusé, réclame la somme de 200 mille FCfa en guise de dédommagement.



Le maître des poursuites a, dans ses réquisitions, estimé que le viol n’est pas établi. Il a ainsi requis cinq ans d’emprisonnement ferme contre Mamadou Thione pour les chefs de détournement de mineure et de pédophilie.



L’avocat de la défense a sollicité le renvoi des fins de la poursuite de son client, qui a toujours clamé son innocence.



L’affaire mise en délibéré, la décision sera rendue le 19 avril prochain.











EnQuête