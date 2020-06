Détournement de plus de 122 millions de FCfa : Le président du Conseil départemental de Vélingara, accusé

Rédigé par leral.net le Lundi 29 Juin 2020 à 11:12 | | 0 commentaire(s)|

Un scandale financier secoue le Conseil départemental de Vélingara, une ville située au sud du Sénégal. Une dizaine de conseillers départementaux sur les 33, regroupée autour d’un collectif, soupçonne leur président Ibrahima Diawara, de « détournement d’objectifs » sur les fonds dégagés entre 2016 et 2018 pour l’achat de matériels et de mobiliers. La somme est estimée à 122 millions de F Cfa.



L’As qui donne l’information dans son édition de ce jour, informe qu’à travers une sommation interpellative datée du 26 juin 2016, le collectif des élus du Conseil départemental de Vélingara a invité Ibrahima Diawara à leur apporter des réponses claires sur l’utilisation de ces fonds.



Dans le document dont l’As détient copie, les membres dudit collectif ont demandé à M. Diawara de leur fournir la liste des bénéficiaires, mais aussi la localisation du matériel indiqué pour prouver l’existence réelle de ces acquisitions.



En réponse de leur sommation, le président du Conseil départemental de Vélingara Ibrahima Diawara a déclaré qu’il « ne reconnaît aucun collectif des élus, les noms de ceux qui sont mentionnés, je les connais en tant que conseillers départementaux qui siègent avec moi, votent et approuvent les comptent administratifs ».



Toutefois, il leur donne rendez-vous le mois de novembre 2020 : « Les informations demandées dans la sommation seront fournies lors de la prochaine session du Conseil départemental au mois de novembre 2020 », a-t-il conclu.

Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook



Cliquez-ici pour regarder plus de videos