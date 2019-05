Détournement de près de 3 milliards à la Sgbs : Déthié Ndiaye et sa bande, envoyés en correctionnelle Déthié Ndiaye, l'agent de crédit Wagane Mbaye et le chef d'agence Chérif Sow ont été envoyés en correctionnelle. Ils sont poursuivis pour association de malfaiteurs, faux et usage de faux en écriture de banque et escroquerie dans le cadre de l’enquête sur le détournement de 2,970 milliards FCFA à travers 644 prêts fictifs, à l’agence Manko de Pikine, filiale de la Sgbs, selon "Libération". L'agent Tidiane N., qui s’était octroyé 20 millions, a pris la fuite. Déthié Ndiaye était candidat à la dernière élection présidentielle, rappelle-t-on.

