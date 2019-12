Détournement de semences et d’engrais : Birahim Seck demande la publication des listes des bénéficiaires Le Forum civil veut la publication de la liste des bénéficiaires des semences et d’engrais après les accusations, entre responsables de l’Apr, de détournement de ces intrants.

Rédigé par leral.net le Dimanche 15 Décembre 2019 à 10:01 | | 0 commentaire(s)|

«Lors de sa déclaration de politique générale, l’ex Premier ministre Boun Abdallah Dione avait dit qu’il avait injecté 380 milliards FCFA pour l’achat de matériels agricoles mais également d’intrants. Nous demandons et nous continuons à demander que le gouvernement publie la liste des bénéficiaires car il contribue à la circulation de flux illicite dans le domaine agricole », a déclaré Birahim Seck, hier, lors d’une conférence sur les flux financiers illicites.

Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook



Cliquez-ici pour regarder plus de videos