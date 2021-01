Détournement et abus/La "femme" du Prophète de Mbackeroukhou a 14 ans et a vécu chez lui durant... Le guide de la secte Mbackéroukhou, comme l'avait annoncé hier Leral est soupçonné d'abus et de détournement de mineure.

Rédigé par leral.net le Vendredi 15 Janvier 2021 à 07:13 | | 0 commentaire(s)|

Selon les premiers secrets de l'enquête, la victime présumée a quatorze (14) ans. Après endoctrinement, le"guide" avait choisi la "talibé" pour lui-même.



C'est Daouda Bâ, selon Libération qui a célébré ...son propre mariage avec la mineure qui est resté chez lui durant deux ans.



Malgré le règne de la terreur, le père de la fille a saisi les gendarmes et Daouda Bâ est gardé à vue après son audition pour "nécessité d'enquête".



Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook



Cliquez-ici pour regarder plus de videos