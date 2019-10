Détournement présumé de 200 millions : Le demi-frère de Me El Hadji Diouf sous contrôle judiciaire Pape Cheikh Fall, le demi-frère de Me El Hadji Diouf et son acolyte présumé Papis Diatta, ont été placés sous contrôle judiciaire, selon Les Échos. Ils devront ainsi se présenter chaque vendredi devant le juge pour faire constater leur présence sur le territoire national et demander son autorisation s’ils veulent sortir du pays.

Rédigé par leral.net le Jeudi 31 Octobre 2019 à 08:18

Rappelons que Pape Cheikh Fall et Papis Diatta ont été inculpés pour diffamation, pour avoir accusé Me El Hadji Diouf d'avoir détourné 200 millions de francs Cfa.

Ils ont arrêtés après une plainte de l'avocat, gardés à vue à la Section de recherches de la gendarmerie de Colobane, présentés au procureur et inculpés par le Doyen des juges.



