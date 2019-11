Détournement présumé de 200 millions à la Mairie des Parcelles Assainies: des conseillers acculent Moussa Sy Les conseillers municipaux qui accusent le maire des Parcelles Assainies de détournement de 200 millions FCfa ne lâchent pas du lest.

Malgré la réunion du Conseil municipal tenue la semaine dernière et qui a tourné autour de cette affaire, opposant des proches du maire à ses accusateurs, ces derniers affirment qu’ils iront au bout de cette affaire.



En conférence de presse, hier, ces derniers ont réitéré leurs accusations contre le maire et son directeur de Cabinet.



« Le maire n’a pas apporté les preuves de sa non-culpabilité. Aujourd’hui, les négociations et les médiations sont dépassées. Il faut que cette affaire soit clarifiée, c’est tout ce que nous demandons », a dit Toumani Diallo, responsable APR et conseiller municipal à la mairie.

