Détournements au Cosec : Amadou Kane Diallo et Ahmet Fall Braya blanchis par la justice

L’ancien directeur général du Cosec Amadou Kane Diallo et Ahmet Fall Braya sont blanchis par la justice dans l’affaire de détournements de deniers publics au Conseil Sénégalais des chargeurs (Cosec). Le parquet a ordonné le non-lieu pour les mis en cause au motif qu’il n’y a pas malversations.

Libération, qui donne l’information, indique le rapport de l’expert commis par le doyen des juges, atteste que l’État n’a subi aucun préjudice. D’où l’anéantissement de l’accusation de détournement de deniers publics, conclut le journal. Qui ajoute que le doyen des juges va rendre l’ordonnance de non-lieu dans les prochains jours.

Amadou Kane Diallo et Ahmet Fall Braya étaient inculpés pour corruption passive et faux et usage de faux en écriture publique authentique au Cosec. Les faits qui leur sont reprochés datent de 2012.

