Détresse sociale / Thierno Alassane Sall: « 40% des Sénégalais vivent dans l’extrême pauvreté »

« 40% des Sénégalais vivent sous le seuil de la pauvreté. On peut parler de taux de croissance, se glorifier d’un budget qui a atteint les 5000 milliards et projeter ce qui se passe à Diamnadio.



Mais, la réalité est que 40% des Sénégalais vivent dans l’extrême pauvreté », a révélé Thierno Alassane Sall sur les ondes de la RFM.



Ainsi, il précise que cette pauvreté se ressent plus à l’intérieur du pays. « A l’intérieur du pays, beaucoup de femmes et d’enfants souffrent de goître, symptôme évident de malnutrition et de détresse sociale. Ces femmes passent leur nuit à cogiter sur comment bouillir leur maïs ».