Dette cachée : Le Fmi attend du gouvernement des « clarifications », pas de rencontre prévue avec l’Apr

L’annonce d’une dette cachée de sept milliards de dollars, accumulée entre 2019 et 2024, sous la présidence de Macky Sall, a été largement commentée ces derniers jours. Interrogé sur ce montant lors d’un point de presse, hier, à Dakar, le directeur du Département Afrique du Fmi s’est montré prudent. Abebe Aemro Selassie, accompagné d’Edward Gemayel et de Majdi Debbich, respectivement chef de mission et représentant résident du Fmi au Sénégal, n’a ni confirmé ni infirmé ce chiffre. « Nous attendons des clarifications du gouvernement sénégalais sur ce montant. Ce sont les comptes du gouvernement. À lui de les confirmer », a-t-il déclaré. Ce travail de consolidation des chiffres par le gouvernement, a-t-il précisé, devrait être finalisé au plus tard, « d’ici fin avril ».



C’est après cette étape que le dossier du Sénégal sur le « misreporting » (fausse déclaration) sera présenté au Conseil d’administration du Fmi.



En clair, a réaffirmé M. Selassie, il n’y aura pas de négociations sur un nouveau programme tant que la question du « misreporting » n’est pas définitivement réglée. Sa visite à Dakar, faisant suite à la récente mission du Fmi (18-26 mars 2025), vise à « poursuivre les discussions » sur la situation économique du Sénégal et sur les mesures prises par le gouvernement pour remédier à la situation des fausses déclarations.



« Nous avons discuté des mesures prioritaires nécessaires pour surmonter les principaux défis économiques auxquels le pays est confronté », a déclaré Abebe Aemro Selassie, à l’issue de sa rencontre avec le président de la République, Bassirou Diomaye Faye, lundi 7 avril 2025. Le Fmi, a-t-il indiqué, partage les priorités des autorités sénégalaises, à savoir « rétablir la transparence budgétaire, renforcer la redevabilité et placer les finances publiques sur une trajectoire durable ».



Pas de rencontre prévue avec l’Apr



Le directeur du Département Afrique a souligné la volonté du Fmi de continuer à soutenir les efforts du Sénégal et à poursuivre le partenariat. À court terme, a-t-il expliqué, cela inclura une visite des autorités sénégalaises lors des prochaines réunions de printemps du Fmi et de la Banque mondiale à Washington. Ce, « afin de poursuivre le dialogue sur les réformes économiques importantes qui pourraient restaurer la stabilité fiscale et économique au profit du peuple sénégalais ». Sur un autre registre, la mission du Fmi n’a pas prévu de rencontrer l’Alliance pour la République (Apr), le parti de Macky Sall, dont l’un des responsables avait annoncé une séance de travail avec le Fonds à Dakar.



« i[Nous n’avons jamais calé de rendez-vous avec eux. Nous avons [simplement] accusé réception de leur lettre. Pour l’heure, nous nous concentrons sur la préparation de la venue des autorités sénégalaises aux Assemblées de printemps à Washington ]i», indique le service de communication du Fmi, précisant que le Bureau de Dakar et le représentant résident communiqueront plus tard sur une éventuelle rencontre ou non avec l’Apr. « Rien n’est statué pour le moment », conclut la source.















