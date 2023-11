Dette due aux écoles privées : 4,59 milliards FCfa prévus dans le projet de budget 2024

Le ministre des Finances et du Budget, Mamadou Moustapha Bâ est revenu sur la dette due aux écoles privées par l’Etat du Sénégal. « Le projet de budget 2024 a prévu 4,590 milliards FCfa. Ce qui au terme d’allocation budgétaire, fait un total de 61,883 milliards FCfa », a-t-il annoncé lors du vote du budget du ministère de l’Enseignement supérieur, de la Recherche et de l’Innovation. Et d’ajouter que « le reste à payer à la suite de l’audit, sera de 9,974 milliards FCfa ».



A en croire Mamadou Moustapha Bâ, « un audit a été fait pour déterminer le montant de la dette dûe aux établissements d’enseignement supérieur ».



« Entre 2013 et 2022, 55 milliards ont été payés et en 2023, 2,293 milliards ont étés payés, soit un total de 57, 393 milliards FCfa », a indiqué Mamadou Moustapha Bâ. Pour rappel, cette dette fait suite à l’orientation des bacheliers dans les écoles privées, il y a quelques années.



SudQuotidien