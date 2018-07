Dette souveraine : le Sénégal va rembourser 5,679 milliards Fcfa ce 29 juillet Le Sénégal va procéder le dimanche 29 juillet prochain à l'apurement des intérêts semestriels et au remboursement partiel du capital de son emprunt obligataire dénommé « Etat du Sénégal 6,50% 2013-2023 », a annoncé le ministère sénégalais de l'économie, des finances et du plan. L'opération porte sur un montant de 5,679 milliards de francs CFA.

Le ministère sénégalais de l'Economie, des Finances et du Plan a annoncé ce mercredi que l'Etat sénégalais allait procéder au paiement des intérêts semestriels et au remboursement partiel du capital de son emprunt obligataire dénommé « Etat du Sénégal 6,50% 2013-2023 », pour un montant global de 5,679 milliards de francs CFA soit près de 9,654 millions de dollars.



Lancé sur le marché financier de l'Union économique et monétaire ouest africaine (UEMOA) en juin 2013, « Etat du Sénégal 6,50% 2013-2023 » est un emprunt obligataire par appel public à l'épargne, pour un montant de 50 milliards francs CFA. Selon les sources proches du dossier, les fonds mobilisés devraient servir à financer un certain nombre de projets dans les secteurs de l'énergie, les infrastructures et le renforcement du programme de lutte contre les inondations.



L'emprunt opéré prévoit que l'émetteur, l'Etat sénégalais, verse aux souscripteurs un taux d'intérêt annuel de 6,50% payable sur une durée de 10 ans sur la période 2013-2023. (Par La Tribune Afrique)







