Deux Oumar Sow, deux profils très contrastés et Pourtant....

La recherche de Buzz est depuis un certain temps une affaire de Sénégalais. Se disant de richissimes et influents hommes d'affaires, certains d'entre eux, s'affichent et posent sur la toile. Bien chamarrés, ils exposent souvent, des voitures de luxe ou des maisons de rêve pour faire montre d'une réussite injustifiée. Au même moment, à travers de simples coincidences des noms ou de groupes d'appartenance et de référence, ils exposent d'autres honnêtes citoyens, travailleurs, disciplinés et discrets.La confusion entre deux homonymes, Oumar Sow, tous, natifs du Baol et talibés de Serigne Mountakha Mbacké en est une illustration.

Deux Oumar Sow, deux différentes vies. Choc comportemental des homonymes. Le vrai et son antagoniste se frottent. L’un est discret, l’autre indiscret. Tous les deux sont des natifs du Baol et talibés de Serigne Mountakha Mbacké. Habitant deux localités ou villes très proches. Peut-être, une infime partie de l’origine de la confusion effarante qui dérange le sérieux et rigoureux Oumar Sow, natif de Diourbel.



Ce dernier, souffre des agissements hors de contrôle de son homonyme, adepte des affaires mondaines. Ce Oumar Sow, Géographe Urbaniste, très peiné est fonctionnaire de l’Etat sénégalais, travaillant à la Direction de l’Urbanisme et de l’Architecture au ministère du Renouveau urbain, de l’Habitat et du Cadre de Vie.



Ce cadre de l’administration sénégalais, très discipliné et discret, s’éloigne de loin des projecteurs et du « voyez-moi » infertile, fade et sans goût. Il reste un modèle de discrétion. Même s’il s’active dans l’assistance sociale des nécessiteux, il se couvre de toute la discrétion nécessaire pour rester dans l’anonymat.



Mais, son homonyme Oumar Sow, natif de Bambey est tout le contraire de son parent « Baol-Baol », précité. Il est, dit-on, un homme d’affaires qui apparaît régulièrement sur la toile. Bien chamarré, avec ses « bling-bling », ses belles et luxueuses voitures ne semble être des plus modestes.



Cet Oumar Sow de Bambey apparaît comme un « viveur », croquant la vie à pleine dent. D’apparence jovial, l’homme cherche à accrocher et, à montrer sa disponibilité à aider tout nécessiteux. Et, d’après une certaine indiscrétion, il cherche tout simplement du Buzz.



Seulement, l’homonyme d’Oumar Sow de l’Urbanisme devrait apprendre que ses appels incessants aux nécessiteux tombent sur la tête de son frère du « Baol ». Des nécessiteux tentent avec insistance à s’approcher d’Oumar Sow de l’Urbanisme pour de l’aide. A cet effet, des nécessiteux l’accusent avec insistance, d’avoir brandi son contact téléphonique. Les multiples demandes, nées de l’appel de son homonyme à la recherche du « Buzz » perturbent sa quiétude habituelle et son choix de vivre dans la discrétion.



Alors, un simple acte « farfelu », déduit-on, cause du tort à un honnête homonyme. Malgré l’éloignement des perceptions et des comportement, il est constant qu’un « Sow peut en cacher au autre ».





Oumar Sow propriétaire de la Bergerie Khadimou Rassoul et Directeur de l'Urbanisme victime des expositions ostentatoires de son " homonyme" de Bambey. Leur seul point de convergence est leur appartenance à la communauté mouride et que Serigne Mountakha est leur guide spirituel. Au delà tout les opoose et les différencient aussi bien dans leur démarche, leur trajectoire et leurs principes de vie.





