Deux Sénégalais arrêtés en Gambie pour trafic de drogue

Près d'une dizaine de Sénégalais ont été arrêtés ces dernières semaines en Gambie. Selon Les Echos, repris par Seneweb, les deux derniers se nomment A. et M. Diop, respectivement âgé de 35 et 28 ans, avance la même source. Les deux étaient ciblés par l'Agence de lutte contre les stupéfiants.



Le premier est tombé le 1er octobre dernier en possession de quatre paquets de cannabis, tandis que le second a été arrêté le 26 septembre dernier, au terminal ferry de Banjul. 80 pilules d'ecstasy ont été retrouvées sur lui, détaille la source.



Neuf autres trafiquants, tous des Gambiens, ont été aussi arrêtés, glisse le quotidien d'information.