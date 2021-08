Deux adolescents interpellés à Thiaroye : La police arrête les voleurs de Selbé Ndom La voyante Selbé Ndom a de la baraka. Les éléments du commissariat de Thiaroye ont interpellé les deux adolescents qui avaient volé le téléphone de Selbé Ndom ainsi que le receleur. L'As

Rédigé par leral.net le Vendredi 27 Août 2021 à 10:16 | | 0 commentaire(s)|

Revenant de Dakar où elle était partie faire quelques courses, elle manipulait tranquillement son téléphone. A hauteur de Touba Thiaroye, un jeune homme, profitant de la pénombre, arrache le téléphone de la célèbre avant de s’évaporer dans la nature.



Selon « L’as », les faits ont eu lieu mercredi dernier vers 22 heures. La voyante se rend alors sur le champ à la Police de Thiaroye pour raconter sa mésaventure. Les éléments de la brigade de recherches qui étaient en opération de sécurisation réussissent à interpeller un des présumés voleurs du nom de I. G. âgé de 16 ans et habitant à Hamdallaye Thiaroye.



A l’enquête, l’adolescent a balancé son acolyte du nom de P. C. habitant la Cité Rochette de Thiaroye. Dès le lendemain, les hommes du commissaire Salif Camara effectuent une descente à la Cité Rochette de Thiaroye pour interpeller P. C., élève de son état (17 ans).



Devant les enquêteurs, ce dernier a reconnu les faits avant de livrer, à son tour, le nom du receleur, M. N. (22 ans) à qui il a vendu le téléphone à 25.000 Fcfa. Ce dernier est également cueilli par les limiers. Ils sont, tous, déférés au parquet pour association de malfaiteurs, vol à l’arraché commis la nuit, complicité de vol et recel.



Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook



Cliquez-ici pour regarder plus de videos