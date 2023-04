Deux ans après le meurtre de Samba Diole : Sa famille réclame justice et interpelle les autorités Bes-Bi-Tué à son domicile sis à Ouest foire, il y a de cela deux ans et demi, l’enquête sur la mort de Samba Diole est toujours au point mort. Sa famille qui dénonce la lenteur de la justice interpelle les ministres de l’Intérieur et de la Justice.

Deux ans et demi après le meurtre de Samba Diole à son domicile, à Ouest Foire, le présumé auteur de ce crime odieux est toujours dans la nature. Sa famille qui réclame toujours justice et qui dénonce les lenteurs de l’enquête, a fait une énième sortie en interpellant au passage le ministre de l’Intérieur, Antoine Diome, et le ministre de la Justice, Ismaïla Madior Fall.



Dans un communiqué, la fille du défunt Binta Diole explique que la famille a utilisé tous les moyens administratifs et judiciaires. Et pourtant, rien ne semble évoluer. Pis, ils déplorent que les gendarmes ne répondent même plus à leurs messages et à leurs appels.



«La gendarmerie de la Foire est en charge de l’enquête, mais depuis septembre 2022, nous n’a¬vons plus aucune nouvelle sur l’évolution de l’enquête. Un certain A. C. avait été inculpé en décembre 2020 pour complicité de meurtre et recel mais c’est par hasard que nous avons appris qu’il avait été relâché», a dénoncé la fille du défunt.



Une situation qui leur a d’ailleurs valu d’engager, pour la troisième fois, un nouvel avocat depuis août 2022, afin de les représenter en tant que partie civile. Des initiatives qui ont toutes été vaines et qui poussent la famille de Samba Diole à penser que l’on cherche à étouffer cette affaire.



«Comment est-ce possible que le meurtre de notre père reste impuni ? Qui veut empêcher que le meurtre de Samba Diole soit enfin résolu ? A qui profite ce crime ?»



Autant de questions sans réponse que se pose la famille de la victime. Désespérés, ces derniers qui se sentent complètement abandonnés par la justice, n’ont pas manqué d’interpeller les autorités pour que justice soit rendue à cet homme de 72 ans, qui depuis sa retraite, faisait des allers-retours entre la France et le Sénégal.

