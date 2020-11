Deux camions citernes prennent feu à Kahone

Rédigé par leral.net le Samedi 28 Novembre 2020 à 09:30 | | 0 commentaire(s)|

Un incendie s’est déclaré hier dans la soirée dans la commune de Kahone, non loin de Kaolack. Selon des infos de «Dakaractu.com», deux camions citernes ont pris feu.



L’un des camions transportait de l’hydrocarbure. Le feu serait parti du premier camion qui s’est renversé près du foirail. Finalement, le feu s’est propagé jusqu’à atteindre le second camion qui est venu vider le carburant du premier.

Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook



Cliquez-ici pour regarder plus de videos