Deux célébrités se sont mariées: Nicki Minaj et Kenneth Petty créent la surprise sur la toile et font le buzz Rédigé par leral.net le Mardi 22 Octobre 2019 à 12:28 | | 0 commentaire(s)| Sil y a deux célébrité qui font le buzz sur le toile depuis quelques heures, c'est bien le nouveau couple Nicki Minaj et Kenneth Petty. C'est devenu officiel...! Les deux célébrités se sont mariés depuis hier lundi et créent ainsi une surprise exceptionnelle sur la toile.

Nicki Minaj avait l'habitude d'appeler Kenneth Petty, "chéri", mais c'est depuis hier que c'est devenu officiel. La rappeuse de 36 ans a accepté hier lundi, la demande en mariage de Kenneth Petty 41 ans. Elle a fini par dire "oui" hier à son chéri ! Comme le révèle l'un de nos confrères.



La rappeuse avait pourtant dévoilé il y a peu de temps qu'elle et son homme étaient en train d'entamer une procédure de mariage et qu'ils avaient déjà obtenu leur licence et c'est fait.

Elle devient "Madame Petty", on ne s'attendait en revanche pas à ce que cette union soit organisée si rapidement. Ne pouvant pas contenir son bonheur, elle s'est contentée de poster des vidéos sur les réseaux sociaux.



