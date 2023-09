Deux danseurs Kaay Fecc disparaissent en France

Dommage qu’après une prestation remarquée au Fusion Concept Paris 2023, Larry et Mbaye, originaires du Sénégal, aient choisi le statut de sans-papiers en France. Ils ont disparu après la finale…

C’est dommage ! Ils n’ont pas compris l’importance des enjeux

On sensibilise toujours les jeunes qu’on fait partir et ils sont encadrés par des gens de Kaay Fecc. On leur a dit que «si vous revenez, vous allez avoir beaucoup d’autres projets, on va vous soutenir pour ça. Et à force d’avoir des visas, vous allez gagner la confiance des ambassades et vous pourrez aller et venir comme vous voulez. Et si vous avez de la famille en France, vous pourrez commencer à faire vos papiers pour rester là-bas

Le Fusion Concept Paris est un des plus grands évènements hip-hop et l’année prochaine, ils vont le faire au Zénith. Larry et Mbaye avaient laissé une très bonne impression. La veille, il y avait eu des ateliers déjà et les organisateurs avaient beaucoup de respect pour le Sénégal et le talent de ces danseurs-là. Mais ils ont tout mis par terre en décidant de rester de façon irrégulière. En fait, ils nous ont arnaqués tout simplement

On pensait qu’ils allaient ouvrir des portes, ils vont contribuer à en fermer au contraire… Ils ont abusé de la confiance des organisateurs du Fusion Concept Sénégal et de ceux de Paris. Ils ont même signé un engagement sur l’honneur

une forme de lynchage symbolique

Elle est discutable

essayer de se mettre à leur place pour comprendre les raisons qui les ont poussés à agir de la sorte

Les politiques restrictives de certains pays, qui considèrent les Sénégalais comme de potentiels migrants économiques, ne facilitent pas les choses, en plus de la stigmatisation des artistes africains, qui sont souvent perçus comme des personnes peu fiables ou dangereuses.

Au Sénégal, il manque sévèrement de moyens financiers et de soutien institutionnel en ce qui concerne les artistes. Comme dans de nombreux pays africains, le secteur culturel et artistique souffre. On n’arrive toujours pas à mettre en place un écosystème allant de la création à la diffusion. Nos centres culturels, qui sont censés être des structures de soutien aux artistes, n’ont pas réellement de budget. Du coup, ils les obligent à se débrouiller seuls pour développer leur carrière.