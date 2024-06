Deux fonctionnaires blessés près de Bakel : Des villageois s’opposent à l’ouverture d’une mine gérée par des Chinois EnQuete-Jean-Paul Sylvain Diatta, adjoint au préfet de Bakel, et Mbaye Sarr Diop, chef du Service de développement rural du même département, ont été blessés le mardi dans une attaque survenue près de Niégneko, dans la commune de Sadatou. La délégation qu’ils accompagnaient se rendait sur deux sites aurifères attribués à une entreprise chinoise.

Les véhicules de service transportant les officiels ont également été la cible de jets de pierres lors de l'incident. “Une embuscade nous a été tendue par des villageois à hauteur de Niégneko, aux environs de 14 h”, a déclaré M. Diatta au correspondant de l’APS à Bakel.



L’adjoint au préfet menait une délégation pour une visite de deux sites aurifères situés près de Niégneko, destinés à être exploités par une société minière chinoise. Il était accompagné du sous-préfet de Kéniébé et de plusieurs chefs des services déconcentrés.



Alertés de cette visite, des riverains de la zone aurifère se sont regroupés à Niégneko pour bloquer la route à la délégation et interdire l’accès aux deux sites.



Mbaye Sarr Diop, sévèrement malmené par les villageois, a été transporté à l’hôpital régional de Tambacounda. Jean-Paul Sylvain Diatta a été blessé à la tête et les véhicules de service ont également subi des dommages.



Une source sécuritaire a indiqué que dix personnes, dont le chef du village de Niégneko, ont été arrêtées. Une enquête a été ouverte par la gendarmerie.



Le maire de Sadatou, Amadou Diallo, a précisé que l’entreprise chinoise possède tous les documents officiels délivrés par le ministère des Mines pour l’exploitation des deux sites restés “impraticables” depuis plus de vingt ans





